REALITES: Augmentation des moyens affectés au contrat de liquidité

Saint-Herblain, le 30 novembre 2021, 18h. Le groupe de développement territorial REALITES a décidé en date du 9 novembre 2021 d'augmenter le solde espèces de son contrat de liquidité confié à KEPLER CAPITAL MARKETS SA (KEPLER CHEUVREUX), par un apport complémentaire d'un montant de 300 000 €. Cet apport numéraire a pour but de rééquilibrer les moyens espèces et titres, d'améliorer la régularité de la cotation du titre et d'éviter les décalages de cours qui ne seraient pas justifiés par la tendance du marché.

Pour rappel, le 5 octobre 2021, le groupe REALITES a porté 200 000 euros au crédit du compte de liquidité.

Le contrat de liquidité est résiliable à chaque échéance sur l’initiative de chacune des deux parties avec un préavis de deux mois. L’exécution du contrat peut par ailleurs être suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF n° 2018-01 ou à la demande de REALITES.