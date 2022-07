REALITES annonce le succès de son augmentation de capital réservée d’un montant total de 35 M€ au prix de 45 € par action

Saint-Herblain, le 7 juillet 2022, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce la réalisation ce jour d’une augmentation de capital réservée d’un montant total de 35 millions d'euros au prix unitaire de 45 € par action. Cette levée de fonds souscrite à hauteur de 30 millions d’euros par la holding familiale Financière du Nogentais (FDNGT), détenue par l'industriel français Jean-Michel SOUFFLET, et de 5 millions d’euros par les dirigeants fondateurs et managers de REALITES, marque une étape importante dans la stratégie de développement du Groupe.



Les fonds levés donneront au groupe REALITES les moyens supplémentaires pour assurer le succès de son plan « Ambitions 2025 » qui a pour objectif d’atteindre, à horizon 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.



Le produit de l’augmentation de capital permettra par ailleurs de renforcer la solidité des actifs et la trésorerie disponible du Groupe. Ces fonds contribueront également à l’accélération de la transition écologique de REALITES qui vise une neutralité carbone dès 2025.