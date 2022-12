Réalisation effective (« closing ») de la cession de l’activité audio digital à Azerion

Targetspot SA (Code ALTGS) annonce la réalisation effective (« closing ») de la cession à Azerion Tech Holding B.V. de son activité audio digital (pôle Targetspot et Southcast), logée au sein de sa filiale Radionomy Group B.V. Cette réalisation effective (« closing ») est intervenue le 23 décembre 2022. Elle fait suite à l’approbation de l’opération par les actionnaires de Targetspot SA, réunis en assemblée générale extraordinaire le 9 décembre. Une mise à jour de la synthèse des conditions et modalités de l’opération est disponible sur le site Internet de Targetspot SA à l’adresse investors.targetspot.com.



Le pôle Targetspot, AdTech spécialisé dans la monétisation de l’audio digital, a dégagé au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires de 13,4 millions d’euros (M€) pour un EBITDA de 0,5 M€.



La cession de cette activité constitue une étape majeure pour Targetspot SA, qui détaillera courant janvier 2023 les perspectives de développement et ambitions de son nouveau périmètre recentré sur la filiale Winamp.