Réaction de certains candidats républicains à la présidentielle de 2024 à la grève de l'UAW

18 septembre (Reuters) - Les négociations collectives se sont poursuivies cette semaine entre les négociateurs syndicaux et les représentants des trois constructeurs automobiles de Detroit, quelques jours après le début d'une grève contre General Motors GM.N , Ford F.N (link) et Stellantis

STLAM.MI .

Vous trouverez ci-dessous les commentaires de certains des 10 candidats républicains à la présidence qui cherchent à obtenir l'investiture de leur parti pour 2024 afin d'affronter le président démocrate Joe Biden, qui a soutenu les United Auto Workers (link).

DONALD TRUMP

L'ancien président américain, dans un post sur son site de médias sociaux dimanche: "Les Travailleurs unis de l'automobile sont en train d'être vendus à l'égout avec cette arnaque de la voiture électrique. Elles seront fabriquées en Chine, dans le cadre de la POLITIQUE DE LA CHINE D'ABORD de Joe le véreux. TRAVAILLEURS DE L'AUTOMOBILE, VOTEZ POUR TRUMP - JE VOUS RENDRAI VICTORIEUX ET RICHES. SI VOS "LEADERS" NE ME SOUTIENNENT PAS SI VOS "LEADERS" NE ME SOUTIENNENT PAS, VOTEZ POUR QU'ILS QUITTENT LEURS FONCTIONS, TOUT DE SUITE. AVEC LES DÉMOCRATES ET L'ESCROC JOE QUI MÈNENT LA BARQUE, VOUS SEREZ SANS EMPLOI ET SANS LE SOU D'ICI 4 ANS. N'OUBLIEZ PAS QUE BIDEN EST UN ESCROC QUI A REÇU DES MILLIONS DE DOLLARS DE LA CHINE ET D'AUTRES PAYS. C'est un candidat mandchou!!!"

Vendredi, il a écrit: "La voiture électrique est un désastre pour les travailleurs de l'automobile et le consommateur américain. Elles seront toutes construites en Chine et sont trop chères, ne vont pas assez loin, prennent trop de temps à charger et présentent divers dangers dans certaines conditions atmosphériques. Si cela se produit, les travailleurs de l'automobile de l'Union européenne seront éliminés, de même que tous les autres travailleurs de l'automobile aux États-Unis. La politique de la voiture électrique est aussi stupide que l'ouverture des frontières et l'absence de carte d'électeur

MIKE PENCE

L'ancien vice-président de Trump a déclaré à CNN le dimanche (link), lorsqu'on lui a posé la question de l'"équité générale" de la rémunération plus élevée des directeur général par rapport aux salaires de leurs employés:

"Cela devrait être laissé à l'appréciation des actionnaires de l'entreprise. Je crois en la libre entreprise. Je pense que ce sont des décisions qui peuvent être prises par les actionnaires et qui créent une pression. Je soutiendrai pleinement le mode de fonctionnement de ces sociétés cotées en bourse. Je ne suis pas intéressé par les mandats ou les brimades du gouvernement lorsqu'il s'agit de ce genre de questions"

"Je me range du côté des travailleurs américains. Je suis du côté de toutes les familles américaines. Je me range du côté des citoyens de ce pays, Jake, qui vivent sous les politiques ratées de l'administration Biden. Les familles se débattent. Les familles souffrent. Elles savent que nous avons besoin d'un nouveau leadership à la Maison Blanche", a ajouté M. Pence lorsqu'on lui a demandé s'il se rangeait du côté de la CEOS ou du syndicat.

VIVEK RAMASWAMY

L'ancien investisseur et dirigeant dans le secteur des biotechnologies a déclaré avant son discours de campagne à Washington vendredi, selon une vidéo publiée sur le site (link) par les médias locaux:

"Je compatis avec les travailleurs qui ont vu leurs salaires ne pas augmenter au même rythme que les prix.... Les personnes contre lesquelles ils devraient vraiment protester, c'est l'administration actuelle qui nous a donné des politiques économiques d'inflation sans croissance des salaires .... Je comprends donc leur frustration, mais je pense que les patrons des syndicats dirigent leur colère dans la mauvaise direction, alors qu'elle devrait être dirigée contre notre gouvernement actuel

NIKKI HALEY

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice aux Nations unies sous Trump a déclaré à Fox News dans une interview (link) samedi:

"Cela vous dit quand vous avez le président le plus pro-syndical et qu'il se vante d'enhardir les syndicats, voilà ce que vous obtenez. Et je vous dirai que ce sont les contribuables qui paient pour cela.... Le syndicat demande une augmentation de 40 %, les entreprises ont répondu par une augmentation de 20 % - je pense que n'importe quel contribuable aimerait avoir une augmentation de 20 % et trouverait cela formidable. Mais le problème, c'est que nous allons tous en souffrir. Cela va entraîner une hausse des prix et cela va durer un certain temps... Je ne pense pas que le gouvernement doive se mêler de cela. Ce sont des questions qui relèvent du secteur privé. Mais je pense que le ton avec lequel un président parle des syndicats et la manière dont il les encourage jouent un rôle, et nous voyons ce que M. Biden a fait

En tant que gouverneur, "j'étais un briseur de syndicats. Je ne voulais pas faire venir des entreprises syndiquées, tout simplement parce que je ne voulais pas que cela change l'environnement de notre État. Nous étions très attentifs aux intérêts des travailleurs.... Nousn'avons pas encouragé les intermédiaires entre les entreprises et leurs travailleurs. Nous avons encouragé les travailleurs à communiquer directement avec les entreprises", a ajouté Mme Haley.

TIM SCOTT

Le sénateur américain de Caroline du Sud a déclaré lors d'un événement en Caroline du Sud vendredi, selon les médias locaux (link):

"Nous regardons aujourd'hui, sur tous les écrans du pays, l'UAW se battre pour plus d'avantages et moins d'heures de travail. Plus de salaire et moins de jours de travail. C'est une déconnexion du travail"

DOUG BURGUM

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a déclaré qu'il n'était pas surpris lorsqu'il a été interrogé sur la grève dans le New Hampshire lundi:

"Il ne s'agit pas seulement d'une question de salaires. Il s'agit d'une bataille pour l'avenir des transports américains. Et les travailleurs syndiqués se disent 'wow, si nous passons à tous les véhicules électriques, nous aurons moins d'emplois..., nous serons dépendants de la Chine pour nos besoins en matière de transport'... Ils comprennent ce qui se passe. Et si le gouvernement fédéral joue un rôle dans un débat industriel où il dit en gros que nous allons subventionner tel type de véhicule - un véhicule équipé d'un moteur de VE, nous allons le subventionner, et s'il est équipé d'un moteur à combustion interne, nous ne le subventionnerons pas - pour être aussi précis, l'Amérique devrait être scandalisée, parce que c'est comme si nous allions nous débarrasser des marchés libres, ce sur quoi nous avons construit ce pays"