RBC WM nomme deux dirigeants de banque privée en Asie

(NEWSManagers.com) - La division de gestion de fortune de Royal Bank of Canada (RWC) vient d'annoncer la promotion de Ignatius K.K. Chong, jusqu'à présent responsable de la banque privée pour la Chine, au poste nouvellement créé de directeur de la clientèle privée des entreprises en Asie. Il sera chargé de la couverture des besoins financiers des clients ultra-high-net-worth (UHNW) à travers diverses régions géographiques asiatiques.

Ignatius K.K. Chong a commencé sa carrière chez RBC en 1984 en tant que responsable d'administration avant d'être promu au poste de responsable clients pour la banque privée à Hong Kong en 1991. Ensuite, il a rejoint Coutts comme vice-président en 1994 avant de prendre les responsabilités de managing director en 2011. Ignatius K.K. Chong est revenue chez RBC en 2014, au poste de managing director et responsable pour la banque privée pour la Chine.

Renforcement de l'équipe asiatique

RBC WM a également nommé Nick Chan au poste de responsable de la banque privée en Asie du Nord. Il sera chargé de diriger le business et la stratégie dans cette région. Il arrive de StormHarbour Securities, où il était directeur général adjoint et responsable de la division family office en Asie-Pacifique. Auparavant, il fut managing director chez Morgan Stanley entre 2006 et 2020 et directeur exécutif chez Goldman Sachs entre 1998 et 2006. Il fut également responsable de la trésorerie chez NatWest Markets.

La banque canadienne a aussi embauché trois banquiers privés, afin de renforcer sa division de gestion de fortune à Hong Kong. Franky Lee arrive de Banque de Singapour, tandis que son collègue Elroy Wong rejoint de la division de la banque privée et la société de gestion chez LGT. Pour sa part, Ellen Choi arrive d'EFG Bank.