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RBC reste optimiste sur Technip Energies et passe à surperformer
information fournie par AOF 10/09/2026 à 09:58
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(Zonebourse.com) - RBC a relevé sa recommandation sur Technip Energies de performance du secteur à surperformance mais a abaissé son objectif de cours de 45 à 42 euros. "Nous voyons un fort potentiel de croissance du groupe grâce à un niveau record de commandes pour 2026 et aux futures opportunités de contrats au Moyen-Orient. Bien que l'action ait sous-performé par rapport aux autres entreprises du secteur des services pétroliers en Europe (baisse d'environ 10% depuis le début de l'année)", explique la banque canadienne pour justifier son choix.

RBC estime que la direction a été prudente dans ses prévisions en n'intégrant aucun recouvrement de coûts. Pour elle, ce nouvel objectif de cours "reflète une valorisation cohérente avec les entreprises du secteur touchées par les perturbations au Moyen-Orient, tout en offrant des perspectives positives à moyen terme et un soutien solide via le retour de capital aux actionnaires."

Un carnet de commandes à un plus haut historique

Elle rappelle que le groupe d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique a enregistré un niveau record de prises de commandes de 12,7 milliards d'euros au 1er semestre 2026 (les nouvelles commandes représentent 3,5 fois le chiffre d'affaires réalisé sur la période). La majorité de ces contrats se situe hors du Moyen-Orient, bien que le contexte économique global ait pesé sur le cours de l'action cette année. Sur les six premiers mois de l'année 2026, son carnet de commandes a atteint un niveau record de 25 MdsEUR.

"Après l'ajustement des attentes pour 2026, nous anticipons une hausse de la valeur de l'action à mesure que le groupe exécutera ces contrats et que les activités reprendront progressivement au Moyen-Orient. L'action s'échange actuellement à des niveaux de valorisation inférieurs à sa moyenne sur 5 ans et à ceux de ses concurrents dans la région", observe la banque canadienne.

En bonne position pour la reconstruction et la croissance au Moyen-Orient

Bien qu'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran reste difficile à dater ou à prévoir dans ses modalités, l'analyste souligne que Technip Energies est "idéalement placé pour accompagner ses clients dans la région, tant sur la reconstruction immédiate que sur les futurs projets de développement (infrastructures et pipelines)."

Dans le détail, à court terme, les opportunités viendront d'abord de la branche Services (études d'ingénierie préliminaires, conseil, fourniture de technologies propriétaires, d'équipements spécialisés et services de maintenance/reconstruction). A partir de 2027, les grands projets d'ingénierie et de construction (EPC) prendront le relais. Hors Moyen-Orient, la demande reste très forte dans le gaz naturel liquéfié (GNL), les infrastructures complexes, les dérivés énergétiques et les carburants durables.

Des prévisions réajustées pour plus de lisibilité

Technip Energies a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité au 1er et au 2e trimestre 2026, en raison des surcoûts liés au conflit au Moyen-Orient. Cette décision a permis à la société d'ingénierie de fixer des attentes plus réalistes pour le marché.

"Nous prévoyons que ces tensions et le démarrage de nouveaux contrats pèseront encore légèrement sur les marges début 2027. Nos estimations de rentabilité (marge d'EBITDA de 8,2% au niveau du groupe et 7,4% pour la branche Project Delivery : réalisation globale de très grands complexes industriels comme des usines de GNL, raffineries, usines d'hydrogène) sont plus prudentes que la moyenne des analystes et s'alignent sur la fourchette basse indiquée par la direction", indique RBC à ce sujet.

En Bourse, suite à ce changement de recommandation, avant 10h, le titre de Technip Energies progresse légèrement au CAC 40 avec un gain de 0,54% à 29,88 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 09:58:00.

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