RBC reste à surperformer sur Engie avec un objectif de cours rehaussé
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 10:25
"Cette acquisition concrétise l'objectif stratégique, attendu de longue date, de renforcer l'exposition aux réseaux électriques ; ainsi, la part du capital employé de la division réseaux sera désormais répartie à parts égales entre l'électricité et le gaz d'ici l'exercice 2028. Bien que la transaction soit environ trois fois plus importante que prévu, elle réduit l'exposition au risque de prix de marché à 15% de l'EBIT d'ici l'exercice 2028 (contre 25% précédemment). Elle permet également de diluer l'exposition aux réseaux de gaz et au marché français, deux secteurs qui, selon nous, contribuaient à la décote historique du titre par rapport à ses pairs", poursuit-elle.
RBC précise en outre que les regards sont désormais tournés vers le cadre réglementaire RIIO-ED3*. L'analyste y prévoit une révision à la hausse des enveloppes budgétaires ( totex ), un levier qui devrait soutenir une croissance accélérée de la base d'actifs régulés (RAV) à moyen terme.
*Le RIIO-ED3 est le prochain cadre de régulation économique qui s'appliquera aux entreprises gérant les réseaux de distribution d'électricité (DNO) au Royaume-Uni.
RIIO est l'acronyme de Revenue = Incentives Innovation Outputs. C'est la méthode utilisée par l'Ofgem (le régulateur de l'énergie britannique) pour fixer combien les gestionnaires de réseaux peuvent facturer aux consommateurs, tout en les incitant à investir.
ED signifie Electricity Distribution (les lignes basse tension qui arrivent chez les particuliers/entreprises).
3 désigne la troisième période (ou cycle) sous ce régime.
