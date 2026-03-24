RBC reste à surperformance avec une cible conservée à 85 euros sur TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:55
"La rentabilité de ces projets n'a jamais semblé évidente et ne reposait que sur les subventions gouvernementales, à l'instar d'autres projets de la région qui exigent des prix de vente d'électricité (PPA) extrêmement élevés pour atteindre des rendements acceptables. D'autres concurrents de TotalEnergies ont également pris des engagements importants pour des baux sous-marins avant de geler leurs projets pour diverses raisons. De notre point de vue, ce dénouement est donc positif pour TotalEnergies. Nous ne prévoyons pas d'augmentation matérielle des investissements (capex) du groupe aux Etats-Unis suite à cette annonce. Nous y voyons simplement un retour de cash ponctuel de l'ordre d'un milliard de dollars", a réagi RBC.
Selon les termes de cet accord, TotalEnergies percevra un total de 928 MUSD, répartis entre Carolina Long Bay (133 MUSD) et New York Bight (795 MUSD).
Ces accords prévoient que le groupe récupérera les redevances versées au titre de ces concessions et investira un montant équivalent pour développer la production et les exportations de gaz et d'électricité aux Etats-Unis.
TotalEnergies souligne également que les projets éoliens offshore américains, contrairement à ceux d'Europe, sont coûteux et pourraient avoir un impact négatif sur le prix de l'électricité pour les consommateurs. "Bien que cette remarque puisse faire référence à l'abondance du gaz non conventionnel aux Etats-Unis, nous ne sommes pas convaincus que le résultat pour les consommateurs européens soit fondamentalement différent. Notamment, pour les projets éoliens de TotalEnergies en Allemagne, l'opérateur de réseau (TSO) prendrait en charge les coûts de raccordement, ce qui représente une économie significative et rend l'équation économique différente de celle des investissements américains", souligne RBC.
A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies progressait de 0,8% mardi en début d'après-midi, à comparer avec un repli de 0,6% pour l'indice CAC 40.
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