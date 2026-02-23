RBC relève son opinion sur Santander, l'action grimpe
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:51
"Le consensus est un peu chaotique à l'approche de la journée des investisseurs de la banque (25 février), en raison des résultats récents, des fusions et acquisitions (M&A) et d'une reformulation des comptes", reconnaît le broker canadien.
Intégrant ces éléments dans son modèle, RBC table désormais sur un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) de 19,5% pour 2028, entre une prévision du groupe "de plus de 20%" et un consensus de l'ordre de 18%.
Il s'attend à ce que la prochaine étape de l'histoire de Santander soit incarnée par une réduction interne des coûts, l'établissement espagnol émergeant, selon lui, à un multiple supérieur par rapport à ses pairs.
"Nous sommes généralement positifs concernant les transactions TSB/Webster, qui devraient offrir à Santander de la taille dans les régions où la banque offre actuellement des rendements sous-optimaux", affirme-t-il en outre.
Du soutien aussi de la part de Deutsche Bank
Par ailleurs, l'action Santander progresse aussi sur fond d'une note sectorielle de Deutsche Bank, dans laquelle le broker allemand réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours porté de 9,80 EUR à 11,50 EUR.
Pour les banques espagnoles dans leur ensemble, le broker allemand salue "une résilience en termes de revenus d'intérêts nets supérieure à celle anticipée en 2025, naviguant dans un environnement de taux difficile".
"Cette performance solide, associée à une diversification solide des revenus de commissions et à un contrôle continu des coûts, positionne le secteur pour une rentabilité durable", poursuit l'intermédiaire financier.
Valeurs associées
|11,0620 EUR
|Sibe
|+3,11%
