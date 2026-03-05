RBC relève son objectif de cours sur Repsol
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 10:49
Pour RBC, la société énergétique espagnole annoncera une croissance modérée de son CFFO (flux de trésorerie opérationnel) à terme, sous réserve de conditions macroéconomiques stables. L'analyste met également en avant le potentiel d'une activité accrue au Venezuela, qui pourrait soutenir la croissance en complément des projets existants.
En outre, la banque canadienne table sur les prévisions suivantes pour la période 2026-2030 :
- une croissance du dividende d'environ 6% par an dans son scénario de base ;
- au rythme actuel des rachats d'actions et au cours actuel, Repsol peut annuler environ 3% de ses actions chaque année (contre environ 5% lors de la précédente journée investisseurs).
"Pour croître plus rapidement que notre scénario de base, Repsol devra donc convaincre les investisseurs d'un potentiel de croissance faciale plus élevé à moyen terme", explique RBC.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 10:49:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC : * JOHNSON
-
Les marchés mondiaux restent nerveux alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour jeudi, les Bourses européennes pliant face à la reprise des prix de l'énergie et l'Asie rebondissant. "Les marchés restent extrêmement nerveux" et l'actualité "ne ... Lire la suite
-
Défense et réarmement : après trente ans de sous-investissement, le CAE appelle à un changement de politique en Europe
Le Conseil d'analyse économique (CAE) remarque qu'actuellement, "un tiers des équipements militaires européens est importé" et que "plus de la moitié des importations provient des États-Unis". Objectif : faire surgir "les opportunités économiques offertes par le ... Lire la suite
-
Des vols annulés, des voyages repoussés et beaucoup d'incertitudes: la guerre au Moyen-Orient assombrit les perspectives pour le tourisme dans cette région devenue une destination prisée des voyageurs. Nazih Rawashdeh est guide à côté d'Irbid, dans le nord de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer