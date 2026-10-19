RBC relève sa cible sur Pernod Ricard, le titre recule quand même

(Zonebourse.com) - L'analyste a confirmé son conseil "Performance de marché" sur le titre Pernod Ricard, assorti d'un objectif de cours relevé de 69 à 71 EUR. Pas assez pour rassurer les investisseurs : ce lundi, le titre cède 1,2% à Paris, autour des 67,4 euros.
Le broker indique avoir peu modifié ses prévisions après la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2026-2027. Il anticipe une légère contraction organique des ventes de 0,2% sur l'ensemble de l'exercice.
Le bureau d'études estime que les difficultés du marché des spiritueux sont à la fois conjoncturelles et structurelles, contrairement à la direction qui privilégie une explication cyclique. Cette incertitude continue ainsi de peser sur les perspectives du groupe.
L'analyste juge par ailleurs préoccupant le maintien du dividende, qui devrait contribuer à conserver un ratio dette nette/Ebitda supérieur à 3,5 dans les prochaines années.
Enfin, RBC considère que la faible valorisation du titre reste justifiée tant que les incertitudes sur la reprise du secteur et le désendettement du groupe ne sont pas levées.
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