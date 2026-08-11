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RBC et BMO vont céder Moneris à Francisco Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars canadiens
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 00:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour ajouter le symbole monétaire)

La Banque Royale du Canada RY.TO et BMO Financial Group ont convenu lundi de céder Moneris Solutions, qu'elles détiennent conjointement, à la société d'investissement technologique Francisco Partners, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2 milliards de dollars canadiens.

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