RBC et BMO vont céder Moneris à Francisco Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour ajouter le symbole monétaire)

La Banque Royale du Canada RY.TO et BMO Financial Group ont convenu lundi de céder Moneris Solutions, qu'elles détiennent conjointement, à la société d'investissement technologique Francisco Partners, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2 milliards de dollars canadiens.