RBC et BMO vont céder Moneris à Francisco Partners dans le cadre d'une transaction de 1,44 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La Banque Royale du Canada RY.TO et le groupe financier BMO ont convenu lundi de céder Moneris Solutions, qu'ils détenaient conjointement, à la société d'investissement technologique Francisco Partners, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2 milliards de dollars canadiens (et à 1,44 milliard de dollars américains).

Voici quelques détails:

* Fondée il y a 25 ans, Moneris est l'un des plus grands fournisseurs de solutions commerciales du Canada, aidant les entreprises à accepter et à gérer les paiements.

* BMO et RBC recevront chacune 50 % du produit de la vente.

* RBC a déclaré qu’elle prévoyait d’enregistrer un gain après impôts d’environ 475 millions de dollars canadiens grâce à cette cession, qui devrait avoir lieu au premier trimestre de l’exercice 2027.

* De nombreuses banques se sont séparées de leurs activités de paiement , car l’accélération de la numérisation du secteur des paiements en Amérique du Nord ces dernières années les a contraintes à investir régulièrement des capitaux pour rester compétitives.

* « Les relations étroites que nous avons nouées avec BMO et RBC vont bien au-delà de la simple participation. Leur décision de conclure des accords de recommandation à long terme et de maintenir des relations commerciales continues avec Moneris témoigne de la confiance que les deux organisations nous accordent », a déclaré James Hicks, directeur général de Moneris.

* Moneris a indiqué que l’accès à la plateforme mondiale de Francisco Partners lui permettra d’accélérer sa modernisation et sa croissance auprès des petites, moyennes et grandes entreprises sur le marché canadien.

* Les actions de RBC cotées aux États-Unis ont peu évolué lors des négociations après clôture. Le titre de la banque, coté à Toronto, a progressé de près de 26 % depuis le début de l’année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 408 milliards de dollars canadiens.

* Par ailleurs, l' BMO.TO , cotée sur le marché de BMO, a bondi de 42 %, la valeur boursière de la banque s'élevant désormais à près de 177,6 milliards de dollars canadiens, selon les données de LSEG.

(1 $ = 1,3937 dollar canadien)