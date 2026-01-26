RBC dégrade son opinion sur Shell à "performance sectorielle"
26/01/2026
Dans une note publiée dans la matinée, le broker canadien rappelle que l'action Shell a été très recherchée par les investisseurs au sein du secteur de l'énergie ces dernières années, grâce à la stratégie de son équipe de direction, qui s'est largement concentrée sur le contrôle des coûts et la discipline des investissements, avec pour corollaire un bilan solide ayant permis de redistribuer de l'argent aux actionnaires via des rachats d'actions.
Si cette stratégie s'est révélée payante, en permettant au groupe pétrolier de mieux cibler ses priorités d'investissement, ce qui a renforcé l'argument pour investir dans l'entreprise, elle n'a pas complètement fonctionné non plus puisque la réduction du nombre d'actions en circulation a certes fait grimper le bénéfice par action (BPA), mais sans permettre de revalorisation des multiples de valorisation par rapport aux autres acteurs du secteur, souligne RBC.
S'agissant de l'avenir, le courtier estime donc que les investisseurs vont désormais davantage se concentrer sur la durabilité des activités de Shell plutôt que sur les gains à tirer sur le court terme, au moment où de plus en plus de groupes énergétiques parviennent à financer leurs rachats d'actions grâce à leur trésorerie.
