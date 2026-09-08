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RBC Capital Markets relève son objectif de cours sur Amundi
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 09:37
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RBC Capital Markets réaffirme son opinion "performance de secteur" sur Amundi et relève son objectif de cours de 78 à 85 EUR, dans le sillage d'une mise à jour de son modèle à la suite des résultats du 2e trimestre 2026, avec notamment une augmentation du BPA attendu de 6% pour 2026 et d'environ 1% pour 2027 et 2028.

"La proposition globalement diversifiée d'Amundi le met en position idéale pour une croissance organique supplémentaire, avec une position européenne de premier plan dans les ETF et une présence significative en Asie et aux Etats-Unis", estime la banque canadienne.

Cependant, RBC prévoit que les croissances organiques des actifs sous gestion (AUM) et du BPA seront légèrement inférieures à celles du groupe allemand DWS, le pair qu'il considère comme le plus proche d'Amundi, sur l'ensemble de sa période de prévision.

L'établissement considère en outre que les actions Amundi sont suffisamment valorisées, se négociant à 12,2 fois le BPA attendu pour l'exercice en cours (un ratio environ 20% au-dessus de la moyenne sur cinq ans), et reste donc à "performance de secteur".

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 09:37:00.

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