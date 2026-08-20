RBC Capital dégrade Merck & Co qui subit des prises de profits

(Zonebourse.com) - Merck & Co est victime de logiques prises de bénéfices (-1,04%, à 150,71 dollars) au lendemain d'une envolée de 12,60% consécutive aux résultats positifs d'une étude de phase 3 d'un essai clinique avec Moderna, dont le titre chute de 19,34% actuellement après une envolée de 176,97% la veille.
Les analystes de RBC Capital ont logiquement dégradé le titre Merck & Co à "performance sectorielle", tout en relevant leur objectif de cours de 142 à 150 dollars. Ils reconnaissent toutefois "le défi" que représente cette décision, notamment face à la forte dynamique récente.
La banque canadienne indique que Merck & Co s'échange à des niveaux de valorisation inédits pour une entreprise confrontée à une perte de brevet majeure d'ici deux ans, doublée d'une croissance intermédiaire modeste. Pour poursuivre sa hausse, le titre nécessiterait une accélération de la dynamique du pipeline par rapport à des attentes déjà très élevées. Aux niveaux actuels, nous estimons que le ratio risque/rendement est correctement valorisé, un optimisme important étant déjà intégré dans le multiple, ce qui laisse un potentiel de hausse limité à partir d'ici.
Le relèvement de l'objectif de cours est lié à l'opportunité du vaccin contre le cancer développé avec Moderna.
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