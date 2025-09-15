 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
RBC Capital augmente l'objectif de prix de California Resources sur deux nouveaux projets de loi
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** La société de courtage RBC Capital Markets relève son objectif de cours sur la société pétrolière et gazière California Resources CRC.N de 60 à 66 dollars

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 24,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la maison de courtage, les deux nouveaux projets de loi, Assembly Bill 881 (AB881) et Senate Bill 237 (SB237), adoptés par le Sénat de l'État de Californie, changent la donne pour CRC

** Le projet de loi SB237 permettrait à CRC de développer des actifs pétroliers et gaziers, tandis que le projet de loi AB881 ouvre la porte à une plus grande opportunité liée à la gestion du carbone" - RBC

** La maison de courtage note que CRC est bien placé pour bénéficier de l'adoption de ces changements législatifs

** 12 des 13 maisons de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou plus, et 1 comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 63,5 $ - données compilées par LSEG

Valeurs associées

CALIFORNIA RES
56,170 USD NYSE +5,92%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,74 USD Ice Europ +1,29%
Pétrole WTI
63,55 USD Ice Europ +1,49%
