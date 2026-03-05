 Aller au contenu principal
RBC Canada fixe le salaire 2025 du directeur général McKay à 16 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Royale du Canada RY.TO a fixé la rémunération totale de Dave McKay pour 2025 à 22,09 millions de dollars canadiens (16,12 millions de dollars), soit 30 % de plus que son objectif de rémunération pour l'année, selon un document réglementaire déposé jeudi.

* RBC, la plus grande banque du Canada en termes de capitalisation boursière, a souligné le rôle de M. McKay dans la réalisation de résultats solides dans un contexte de changements majeurs dans le commerce mondial et la géopolitique.

* La banque a généré des bénéfices de 20,4 milliards de dollars canadiens en 2025, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

* M. McKay a reçu un salaire de 20,5 millions de dollars canadiens en 2024 , à l'exclusion d'une attribution d'actions unique de 4 millions de dollars canadiens liée à l'intégration de l'acquisition de HSBC Canada.

* Le salaire de M. McKay en 2025 était supérieur de 8 % à celui de 2024.

* McKay, 62 ans, est à la tête de RBC depuis 2014 et est l'un des directeurs généraux les plus anciens parmi les pairs canadiens et américains de la banque.

* La rémunération cible de M. McKay pour 2026 reste inchangée à 17 millions de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3700 dollar canadien)

Valeurs associées

ROYAL BANK CANAD
224,360 CAD TSX -0,91%
