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RBC BlueBay AM recrute un analyste senior
information fournie par Agefi Asset Management 28/05/2026 à 08:00

RBC BlueBay Asset Management a nommé André Philippides au poste d’analyste senior au sein de son équipe Global Leveraged Finance. Basé à Londres et rattaché à Sid Chhabra, l’intéressé jouera un rôle clé dans les travaux de l’équipe portant sur les obligations à haut rendement, les prêts à effet de levier et les CLO (Collateralized Loan Obligations).

André Philippides possède plus de 11 ans d’expérience dans la recherche crédit/actions et la gestion de portefeuille. Il a auparavant occupé des postes chez Franklin Templeton, Barclays, Binary Capital Investment Management et StoneHedge Partners.

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