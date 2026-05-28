RBC BlueBay AM recrute un analyste senior

RBC BlueBay Asset Management a nommé André Philippides au poste d’analyste senior au sein de son équipe Global Leveraged Finance. Basé à Londres et rattaché à Sid Chhabra, l’intéressé jouera un rôle clé dans les travaux de l’équipe portant sur les obligations à haut rendement, les prêts à effet de levier et les CLO (Collateralized Loan Obligations).

André Philippides possède plus de 11 ans d’expérience dans la recherche crédit/actions et la gestion de portefeuille. Il a auparavant occupé des postes chez Franklin Templeton, Barclays, Binary Capital Investment Management et StoneHedge Partners.