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RBC BlueBay AM crée un poste de directeur de l’alternatif pour l’Europe
information fournie par Agefi Asset Management 07/10/2026 à 08:00

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RBC BlueBay Asset Management a recruté Amin Obeidi en tant que directeur de la stratégie alternative pour l’Europe continentale, un poste nouvellement créé. Basé à Munich, il sera rattaché à Viola Patock, directrice Europe continentale chez RBC BlueBay.

Amin Obeidi aura pour mission de piloter la croissance stratégique et le positionnement des activités d’investissements alternatifs de RBC BlueBay à travers l’Europe continentale, en partenariat étroit avec les équipes de développement commercial.

Avant de rejoindre RBC BlueBay, Amin Obeidi occupait le poste de responsable de la recherche et de la stratégie alternative chez Quintet Private Bank. Il a auparavant dirigé le pôle International Pension Assets and Illiquid Asset Classes au sein du groupe Daimler AG.

L'Agefi

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