Raytheon, unité de RTX, obtient un contrat de 1,7 milliard de dollars pour la fourniture de systèmes Patriot à l'Espagne
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raytheon Technologies, une unité de RTX Corp RTX.N , a remporté un contrat de 1,7 milliard de dollars pour la livraison de quatre systèmes de défense antiaérienne et antimissile Patriot à l'Espagne, a déclaré mardi l'entreprise de défense américaine.

Patriot , abréviation de Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, est un système mobile de missiles surface-air. Il détecte, suit et détruit les avions et les missiles en approche.

Développé par Raytheon, ce système est le principal système de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine. Il est déployé dans le monde entier pour contrer les menaces posées par les avions et les missiles dans des régions telles que le Moyen-Orient, la Corée du Sud et Guam.

Raytheon s'est associé à des entreprises de défense espagnoles, dont Sener, pour fournir des composants tels que le système de contrôle électromécanique du missile GEM-T dans le cadre de sa chaîne d'approvisionnement mondiale Patriot.

Les batteries Patriot sont très efficaces contre les missiles et les avions, mais leur utilisation pour abattre des drones bon marché est une proposition coûteuse.

Selon le Center for Strategic and International Studies, une batterie Patriot nouvellement produite coûte plus d'un milliard de dollars, dont 400 millions de dollars pour le système et 690 millions de dollars pour les missiles de la batterie.

Les intercepteurs Patriot sont estimés à environ 4 millions de dollars par missile.

Cet accord intervient alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Roumanie ont passé commande de systèmes Patriot supplémentaires cette année.

Par ailleurs, le département d'État américain a approuvé en novembre une vente possible d'équipements d'une valeur de 105 millions de dollars pour soutenir les systèmes de défense antiaérienne Patriot de l'Ukraine.

Valeurs associées

RTX
187,220 USD NYSE +0,82%
