Raytheon (RTX) va fournir quatre systèmes Patriot à l'Espagne
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 15:58
La filiale de RTX a collaboré avec des entreprises locales espagnoles de défense, dont Sener, pour le système de contrôle électromécanique du missile GEM-T dans le cadre de son réseau mondial de chaîne d'approvisionnement Patriot.
Ce nouveau contrat de vente militaire à l'étranger intervient alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Roumanie ont passé des commandes supplémentaires en 2025 pour le Patriot, qui est la base de la défense aérienne pour 19 pays.
"Il s'agit de la seule capacité de défense aérienne et antimissile au sol au monde éprouvée au combat, capable de défendre contre les missiles de croisière longue portée, les missiles balistiques tactiques et l'ensemble du spectre des menaces aériennes", affirme Raytheon.
Valeurs associées
|187,300 USD
|NYSE
|+0,87%
A lire aussi
-
Le Venezuela, connu pour son or noir, le pétrole, dispose aussi d'un or brun: son rhum, lancé à la conquête du monde pour sortir d'un marché national exigu et en pleine mutation. Récompensé par d'innombrables médailles lors de concours internationaux, apprécié ... Lire la suite
-
L'Etat pakistanais a annoncé mardi avoir vendu pour 409 millions d'euros une part majoritaire de 75% dans la compagnie aérienne nationale Pakistan International Airlines (PIA) après une première tentative ratée de privatisation l'année dernière. Le gouvernement ... Lire la suite
-
par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine à l'aide de dizaines de missiles et de centaines de drones, faisant trois morts, dont un enfant de quatre ans, et provoquant d'importantes ... Lire la suite
-
"C'est la principale menace" : le directeur de Tchernobyl sonne l'alarme face au spectre d'une frappe sur le sarcophage de confinement
Mise en service en 2019, l'arche qui recouvre le réacteur n°4 de la centre nucléaire a été endommagée par une frappe de drone en février dernier. Une frappe russe pourrait provoquer l'effondrement de l’abri antiradiations interne de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer