Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Raytheon: prévisions de BPA annuel resserrées en hausse information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - En marge de ses trimestriels, Raytheon annonce resserrer en hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 4,95 et 5,05 dollars (4,90-5,05 dollars précédemment) et relever celle de revenus à entre 73 à 74 milliards de dollars (contre 72 à 73 milliards).



En revanche, le groupe d'aéronautique et de défense -qui doit bientôt prendre le nom de RTX- révise sa prévision de flux de trésorerie disponibles à environ 4,3 milliards de dollars, en baisse par rapport à approximativement 4,8 milliards en estimation précédente.



La maison-mère de Pratt & Whitney et de Collins Aerospace a réalisé un BPA ajusté de 1,29 dollar sur le deuxième trimestre, en hausse de 11% en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de dollars, en croissance de 12% (+13% en organique).



Valeurs associées RAYTHEON TECH NYSE 0.00%