Raytheon, filiale de RTX, remporte un contrat de 6,3 milliards de dollars américains pour la fourniture de missiles

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Raytheon, filiale de RTX, a annoncé jeudi avoir remporté un contrat militaire américain pluriannuel d'une valeur pouvant atteindre 6,3 milliards de dollars pour la production et la maintenance d'intercepteurs Standard Missile-3 Block IB, alors que le Pentagone cherche à reconstituer ses stocks de défense antimissile et à stimuler la production de munitions.

L'attribution de ce contrat intervient alors que le Pentagone cherche à reconstituer ses stocks épuisés par les conflits au Moyen-Orient et à répondre à la demande croissante en systèmes de défense aérienne et antimissile.

Le Standard Missile-3 Block IB est un intercepteur de missiles balistiques utilisé par la marine américaine pour contrer les menaces de missiles balistiques à courte et moyenne portée.

Cet accord fait suite à une série de contrats importants passés par le Pentagone dans le domaine des missiles. En octobre, Raytheon a décroché un contrat d'une valeur maximale de 24,4 milliards de dollars pour la production d'intercepteurs Standard Missile-6 destinés à la Marine américaine, tandis que Lockheed Martin LMT.N a remporté en juillet un contrat de 58,6 milliards de dollars portant sur les missiles Patriot.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la volonté de l’administration Trump d’accroître la production d’armes aux États-Unis en encourageant les sous-traitants à augmenter leurs capacités de fabrication. Les dirigeants du secteur ont toutefois averti qu’un manque de financement de la part du Congrès pourrait retarder les investissements dans les installations et les chaînes d’approvisionnement.

Raytheon a déclaré avoir investi dans l’extension de ses capacités de production pour la gamme de missiles Standard. Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat seront principalement réalisés dans ses sites de Tucson, en Arizona, et de Huntsville, en Alabama.