Raytheon: changement de nom en RTX Corporation

(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la Securities and Exchange Commission (SEC), Raytheon Technologies fait part du changement officiel de sa dénomination, pour adopter celle de 'RTX Corporation', après l'approbation par son conseil d'administration.



Ce changement ne requiert pas le feu vert des actionnaires du groupe d'aéronautique et de défense. Le titre Raytheon restera coté sur le New York Stock Exchange sous son ancien nom jusqu'au 26 juillet, puis sous le nouveau à partir du lendemain.





