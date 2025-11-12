Raymond James rétrograde Brighthouse Financial à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Raymond James déclasse l'assureur vie Brighthouse Financial <BHF.O > de "surperformance" à "performance du marché" ** La société de courtage indique que l'action est proche de son objectif précédent de 72 $ après l'annonce de son accord pour être acquise par Aquarian pour 70 $ par action

** "Bien qu'il y ait encore 6% de hausse du prix de rachat à partir d'ici, et nous pensons que l'accord a une très forte probabilité d'être conclu en 2026, nous pensons qu'il y a d'autres actions dans notre couverture avec un potentiel de hausse à moyen terme plus important" - Raymond James

** Diminue également ses estimations de BPA pour 2026-2027 après avoir supprimé les rachats d'actions suite à l'accord avec Aquarian

** Une des 10 sociétés de courtage évalue le titre à "acheter" ou plus, huit à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 70 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~37% depuis le début de l'année