Raymond James rétrograde Bath & Body Works à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 novembre - ** La société de courtage Raymond James rétrograde la société de produits de beauté et de soins de la peau Bath & Body Works BBWI.N de "surperformance" à "performance du marché"
** La société de courtage cite les défis à court terme et la performance décevante de ses nouveaux produits ** La société aégalement revu àla baisse ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action, et s'attend à ce que d'autres analystes révisent leurs prévisions à la baisse
** Neuf des 15 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et six comme "conservée"; leur estimation médiane est de 35 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a chuté de près de 43,36% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer