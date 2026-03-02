Raymond James relève le niveau de la société de données et d'analyse Verisk à "achat fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Raymond James relève l'évaluation de la société de données et d'analyse Verisk VRSK.O de "surperformance" à "achat fort"; augmente le prix de vente à 260 $ de 215 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 25,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'évaluation actuelle de VRSK ne reflète pas de manière appropriée ses actifs de données exclusives et son profil de marge

** Les investissements de modernisation, y compris la migration des données de base vers l'informatique dématérialisée, devraient permettre à VRSK d'accélérer le développement de ses produits et d'augmenter ses marges

** Les valeurs des services d'information ont été durement touchées au cours des 12 derniers mois, les investisseurs craignant que l'IA ne bouleverse leurs modèles d'entreprise

** VRSK devrait tenir une journée investisseurs le 5 mars, au cours de laquelle la direction devrait discuter des données et analyses propriétaires et des perspectives de croissance à long terme

** Neuf des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 222 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action VRSK a baissé de 7,2 % depuis le début de l'année