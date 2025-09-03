Raymond James relève l'objectif de prix pour Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** Le courtier Raymond James relève l'objectif de prix du producteur de schiste Occidental Petroleum
OXY.N de 50 à 58 dollars
** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 20,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier augmente l'objectif de prix en raison d'une meilleure efficacité du capital et pour refléter le prix actuel des produits de base
** Le courtier s'attend à une production plus élevée d'une année sur l'autre de ~1 446 barils d'équivalent pétrole par jour (Mboe/d), sur des dépenses d'investissement réduites de ~6,88 milliards de dollars en 2026
** Six des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif de prix médian est de 50 $
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer