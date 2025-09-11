Raymond James relève l'objectif de prix d'Expand Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Raymond James relève l'objectif de prix (PT) du producteur américain de gaz naturel Expand Energy

EXE.O à 150 $ contre 146 $, et maintient la note "strong buy"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~56% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "EXE est positionnée pour bénéficier à la fois de la hausse des prix du gaz naturel et de la croissance de la production au cours des prochaines années", dit la maison de courtage, ajoutant que le changement de PT reflète une amélioration des perspectives de flux de trésorerie disponible

** Raymond James ajoute qu'il continue de voir une hausse significative de la bande de gaz naturel l'année prochaine et au-delà

** 24 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 4 la considèrent comme "conservée"; leur prévision médiane est de 133,5 dollars

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 3 % depuis le début de l'année