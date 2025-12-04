 Aller au contenu principal
Raymond James progresse après avoir dévoilé un programme de rachat de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions dugestionnaire de patrimoineRaymond James RJF.N augmentent de 2,7% à 163,06 dollars ** RJF a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 2 milliards de dollars mercredi dernier ** Les rachats peuvent être effectués à la fois sur le marché libre et dans le cadre de transactions négociées de gré à gré ** RJF a également augmenté son dividende trimestriel en espèces de 8% à 54 cents par action ** Cinq des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et neuf à "conserver"; le prix médian est de 185 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action RJF a progressé de 2,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RAYMOND J FINANC
162,630 USD NYSE +2,38%
