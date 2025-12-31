 Aller au contenu principal
Raymond James déclasse OceanFirst en raison de l'acquisition de Flushing Financial
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** La banque régionale OceanFirst Financial &OCFC.O> a été rétrogradée par Raymond James de "strong buy" à "market perform" suite à son projet d'acquisition de sa petite rivale Flushing Financial &FFIC.O>.

** L'action OCFC a glissé de 6,7% mardi après que la banque a dévoilé l'acquisition et une injection de capital de 225 millions de dollars

** La société de courtage estime que l'acquisition ralentit considérablement l'évolution d'OCFC vers un prêteur en prêts commerciaux et industriels, ce qui était le principal catalyseur de sa notation antérieure

** La transaction réduit la probabilité qu'OCFC soit un vendeur à moyen terme, tandis que les bons de souscription d'actions émis dans le cadre de l'augmentation de capital liée à l'acquisition constitueront également un frein supplémentaire à l'appréciation de l'action, selon Raymond James

** Trois des six maisons de courtage accordent au titre une cote d'achat ou supérieure et trois une cote de " maintien "; PT médian de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action OCFC a progressé de 1 % depuis le début de l'année

