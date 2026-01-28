Raymond James : baisse des bénéfices au premier trimestre en raison de la faiblesse des activités sur les marchés financiers et des coûts élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raymond James Financial RJF.N a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, la faiblesse de ses activités sur les marchés de capitaux l'emportant sur la croissance de sa division de gestion d'actifs.

La société a déclaré qu'elle avait généré des revenus inférieurs dans le domaine des fusions et acquisitions et du conseil, même si d'autres banques d'investissement ont bénéficié d'un pipeline de transactions important au cours du trimestre concerné.

"Alors que les revenus de la banque d'investissement ont été plus faibles au cours du premier trimestre fiscal, en grande partie en raison du calendrier des clôtures, le pipeline reste solide", a déclaré Raymond James dans un communiqué.

Le revenu net trimestriel des marchés de capitaux a chuté de 21 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 380 millions de dollars.

Les actions de la société, qui ont gagné environ 3,4 % en 2025, étaient en baisse marginale dans les échanges après la cloche.

L'optimisme entourant les actions liées à l'intelligence artificielle et les réductions de taux de la Réserve fédérale américaine ont alimenté une hausse record des marchés, ce qui a permis aux gestionnaires d'actifs tels que Raymond James de percevoir davantage de commissions.

Un marché boursier en hausse aide les gestionnaires d'actifs, car l'augmentation des prix des actions fait grimper les actifs sous gestion, ce qui leur permet de percevoir davantage de commissions sans avoir à faire face à des rentrées d'argent.

Le total des dépenses hors intérêts a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,01 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des coûts de rémunération.

Les revenus de la gestion d'actifs de la société ont augmenté de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 326 millions de dollars.

Les revenus de son groupe de clients privés - la plus grande source de revenus de la société - ont augmenté de 9 % pour atteindre 2,77 milliards de dollars. Cette unité fournit des services financiers spécialisés, tels que la gestion de patrimoine, à des particuliers fortunés, à des familles et à des entreprises.

Le bénéfice du trimestre s'est élevé à 562 millions de dollars, soit 2,79 dollars par action, contre 599 millions de dollars, soit 2,86 dollars par action, un an plus tôt.