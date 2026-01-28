 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Raymond James : baisse des bénéfices au premier trimestre en raison de la faiblesse des activités sur les marchés financiers et des coûts élevés
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raymond James Financial RJF.N a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, la faiblesse de ses activités sur les marchés de capitaux l'emportant sur la croissance de sa division de gestion d'actifs.

La société a déclaré qu'elle avait généré des revenus inférieurs dans le domaine des fusions et acquisitions et du conseil, même si d'autres banques d'investissement ont bénéficié d'un pipeline de transactions important au cours du trimestre concerné.

"Alors que les revenus de la banque d'investissement ont été plus faibles au cours du premier trimestre fiscal, en grande partie en raison du calendrier des clôtures, le pipeline reste solide", a déclaré Raymond James dans un communiqué.

Le revenu net trimestriel des marchés de capitaux a chuté de 21 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 380 millions de dollars.

Les actions de la société, qui ont gagné environ 3,4 % en 2025, étaient en baisse marginale dans les échanges après la cloche.

L'optimisme entourant les actions liées à l'intelligence artificielle et les réductions de taux de la Réserve fédérale américaine ont alimenté une hausse record des marchés, ce qui a permis aux gestionnaires d'actifs tels que Raymond James de percevoir davantage de commissions.

Un marché boursier en hausse aide les gestionnaires d'actifs, car l'augmentation des prix des actions fait grimper les actifs sous gestion, ce qui leur permet de percevoir davantage de commissions sans avoir à faire face à des rentrées d'argent.

Le total des dépenses hors intérêts a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,01 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des coûts de rémunération.

Les revenus de la gestion d'actifs de la société ont augmenté de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 326 millions de dollars.

Les revenus de son groupe de clients privés - la plus grande source de revenus de la société - ont augmenté de 9 % pour atteindre 2,77 milliards de dollars. Cette unité fournit des services financiers spécialisés, tels que la gestion de patrimoine, à des particuliers fortunés, à des familles et à des entreprises.

Le bénéfice du trimestre s'est élevé à 562 millions de dollars, soit 2,79 dollars par action, contre 599 millions de dollars, soit 2,86 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

RAYMOND J FINANC
168,310 USD NYSE -0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 28 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux, se dit toujours étanche aux pressions politiques
    information fournie par AFP 29.01.2026 00:36 

    Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a dit "espérer" mercredi que la politique monétaire ne se laisserait jamais contaminée par la "politique politicienne" après que l'institution a décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés, contre ... Lire la suite

  • Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4
    Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4
    information fournie par Reuters 29.01.2026 00:09 

    Samsung Electronics a déclaré que son ‍bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour s'établir à un ‌niveau record au quatrième trimestre, la course à l'intelligence artificielle (IA) ​ayant exacerbé la pénurie ⁠de puces et fait bondir les prix. "Le boom de ... Lire la suite

  • Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4
    Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4
    information fournie par Reuters 28.01.2026 23:53 

    Microsoft a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ‍ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices ... Lire la suite

  • Meta renforce ses dépenses en capital pour avancer sur la "superintelligence"
    Meta renforce ses dépenses en capital pour avancer sur la "superintelligence"
    information fournie par Reuters 28.01.2026 23:50 

    Meta a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer ‍sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank