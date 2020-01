Raymond James AM recrute une commerciale institutionnelle

(NEWSManagers.com) -

Raymond James Asset Management International vient de recruter Victoria Bley en tant que commerciale institutionnelle à Paris, selon une annonce postée sur Linked-In. L' intéressée viendra " renforcer l' équipe de vente et soutenir la dynamique commerciale en France et à l' étranger " , commente Hanane Carmoun, directrice du développement commercial et marketing de Raymond James AM International.

Victoria Bley vient de GFI Group où elle était " sales trader, equity & derivatives " depuis 2017, indique son profil Linked-In.