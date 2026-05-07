Rave intente une poursuite antitrust contre Apple suite au retrait de son application de partage de vidéos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant les plaintes déposées dans d'autres pays au paragraphe 9) par Stephen Nellis

Le développeur de logiciels Rave a déposé jeudi une plainte antitrust contre Apple AAPL.O , alléguant que le fabricant de l'iPhone avait retiré de l'App Store l'application de Rave permettant le visionnage partagé de contenus vidéo après avoir lancé un produit concurrent appelé SharePlay.

Basée en Ontario, au Canada, Rave réclame la réintégration de son application dans l'App Store et "des centaines de millions de dollars" de dommages-intérêts, selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral américain du New Jersey.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Fondée en 2013, Rave développe une application qui permet aux utilisateurs de regarder et de discuter ensemble de contenus vidéo sur le système d'exploitation iOS d'Apple, Android, Windows et les ordinateurs Mac d'Apple. L'application reste disponible sur Android et Windows.

Dans sa plainte, Rave affirme qu'Apple a retiré son application de l'App Store en 2025 pour ce qu'Apple a qualifié d'"activité malhonnête ou frauduleuse". Rave soutient que la véritable raison de ce retrait était que Rave, qui dépendait principalement de revenus publicitaires et ne générait donc pas de commissions pour Apple via des achats intégrés, faisait concurrence à un produit Apple similaire appelé SharePlay, lancé par Apple en 2021.

"Le retrait fallacieux de Rave de l’App Store par Apple a considérablement porté préjudice aux consommateurs en limitant leur choix et en empêchant de fait les clients d’Apple de regarder des contenus en commun et d’entrer en contact avec des clients n’utilisant pas les produits Apple", a déclaré Michael Pazaratz, directeur général de Rave, dans un communiqué de presse.

"Les actions d’Apple ont privé les utilisateurs d’un produit qu’ils apprécient, ont perturbé les communautés construites autour de Rave et ont compromis la capacité de Rave à rivaliser équitablement sur la base de la qualité de son produit." Apple est en conflit antitrust avec Epic Games, le créateur de "Fortnite", depuis 2020 au sujet de sa pratique consistant à prélever des commissions sur les achats intégrés, ce qui a entraîné des changements radicaux dans le modèle économique d’Apple. La Cour suprême des États-Unis a renvoyé l’affaire la semaine dernière devant un tribunal fédéral américain en Californie.

Rave a également déclaré jeudi avoir engagé des poursuites antitrust similaires contre Apple au Canada, en Russie, aux Pays-Bas et au Brésil.