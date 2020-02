Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rattrapés par des affaires d'abus sexuel, les Scouts d'Amérique en dépôt de bilan Reuters • 18/02/2020 à 09:58









WILMINGTON, Delaware, 18 février (Reuters) - Les Boy Scouts d'Amérique ont annoncé mardi qu'ils se plaçaient sous la protection de la loi sur les banqueroutes en raison de l'accumulation de plaintes visant des abus sexuels présumés s'étalant sur plusieurs décennies. Le mouvement basé à Irving, au Texas, souligne dans un communiqué sa volonté d'être à la hauteur de sa "responsabilité sociale et morale" en dédommageant les victimes pour le préjudice subi tout en poursuivant sa "mission au service de la jeunesse, des familles et des communautés locales". Les Boy Scouts of America (BSA) revendiquent quelque 2,2 millions de membres âgés de 5 à 21 ans, encadrés par 800.000 volontaires à travers les Etats-Unis. Depuis sa création, en 1910, plus de 130 millions de jeunes gens se sont succédé dans ses rangs. "Les BSA sont profondément attachés à toutes les victimes d'abus et présentent des excuses sincères à quiconque a été blessé lors de son passage dans le scoutisme", souligne Roger Mosby, président et directeur général du mouvement, dans un communiqué https://www.scoutingnewsroom.org/press-releases/the-boy-scouts-of-america-files-for-chapter-11-bankruptcy-to-equitably-compensate-victims-while-ensuring-scouting-continues-across-the-country. "Nous sommes scandalisés qu'à certaines époques, des individus aient tiré profit de nos programmes pour agresser des enfants innocents", ajoute-t-il. En se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, les Scouts d'Amérique vont pouvoir constituer un fonds en vue du dédommagement des victimes passées et regrouper la totalité des plaintes devant une juridiction unique pour tenter de négocier un accord de règlement plutôt que de multiplier les procédures devant une multitude de juridictions. Une vingtaine de diocèses catholiques du pays de même que la Fédération américaine de gymnastique ont eu recours à une procédure similaire. (Tom Hals version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.