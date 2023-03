Rarefaction de la main-d’œuvre disponible : un phénomène ponctuel ou structurel ?

Frédéric Leroux, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. (crédit : DR)

Par Frédéric Leroux. membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac

Part des retraites en pourcentage de la population active (16 ans et plus), chiffres réels par rapport aux prévisions

Source : Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, 3 Mars 2023

Dans beaucoup de pays économiquement avancés, la main-d'œuvre manque alors que les prévisions évoquent une croissance économique faible, voire négative. Ce manque trouve ses origines dans les effets très divers et encore incorrectement appréhendés de la pandémie couplés au vieillissement de la population et dans le nouveau régime d'inflation.

Comme le montre par exemple le graphique issu des travaux de la Réserve fédérale, le Covid a accéléré les départs à la retraite aux États-Unis, témoignage d'une volonté de changement de mode de vie rendu possible par une épargne excédentaire gonflée par les plans de soutien aux ménages et par la réduction forcée de la consommation pendant deux ans. Cette retraite anticipée contribue à une baisse marquée du taux de participation de la population active, accentuée par la réduction du nombre de ménages à deux revenus et aggravée par le développement du travail à temps partiel, significatifs également d'un changement d'aspirations : la valeur travail n'est plus ce qu'elle était.

La pandémie a aussi généralisé le télétravail, dont il reste encore à mesurer la productivité dans la durée, après l'enthousiasme qu'il a initialement suscité. Toute baisse impliquerait un besoin accru de main-d'œuvre, déjà aggravé, semble-t-il, par une importante indisponibilité liée aux cas de Covid long.

Au-delà de ce facteur sociologique, le coronavirus a également sensiblement réduit l'immigration ; comment optimiser les politiques migratoires à l'ère des relocalisations de productions stratégiques et du vieillissement concomitant de la population qui réduit la main-d'oeuvre disponible ? Quelle doit être la durée d'une vie active dans le contexte d'une démographie vieillissante ? Le cas japonais où vieillissement a rimé avec plein-emploi et activité économique léthargique doit nous interroger.

Cette volatilisation de la main-d'œuvre vient réduire celle encore très occupée eu égard au niveau d'activité économique. Il semble en effet qu'en période d'inflation le marché du travail reste robuste très longtemps lors des ralentissements économiques – voire des récessions –, car la croissance du chiffre d'affaires des entreprises permise par la hausse des prix masque la réalité de l'affaiblissement des volumes de vente et retarde la décision de réduire la voilure, notamment en licenciant.

L'ajustement du marché du travail est tardif et brutal en récession inflationniste.

L'inévitable retour des fins de mois difficiles et la prise en compte de la prochaine chute de l'activité contribueront à normaliser partiellement le marché du travail mais n'effaceront les effets ni des aspirations sociologiques nouvelles, ni du vieillissement. La main-d'œuvre restera structurellement rare.