RAPPROCHEMENT ENTRE ATEME ET ANEVIA : SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS

Faisant suite a? l'annonce le 31 juillet 2020 de l'entre?e en ne?gociations exclusives entre ATEME et les principaux actionnaires d'Anevia ( ) (la « Socie?te? ») et a? l'accomplissement, par ces dernie?res, des proce?dures applicables en matie?re de droit social, ATEME et les principaux actionnaires d'Anevia (les « Actionnaires Majoritaires »), annoncent aujourd'hui la signature des accords de?finitifs en vue du transfert de la participation des Actionnaires Majoritaires au capital de la Socie?te? au be?ne?fice d'ATEME. L'acquisition porte sur l'inte?gralite? des actions de la Socie?te? de?tenues par les Actionnaires Majoritaires (en ce compris celles a? e?mettre sur exercice de leurs titres donnant acce?s au capital de la Socie?te?, soit 4 973 493 actions repre?sentant 87% du capital et 87% des droits de vote de la Socie?te?1), pour partie par voie

d'apports en nature (l'« Apport ») et pour le solde en nume?raire (l'« Acquisition »).