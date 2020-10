RAPPROCHEMENT ENTRE ATEME ET ANEVIA : REALISATION DE L'APPORT A ATEME PAR LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D'ANEVIA D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS ANEVIA. 1

Paris, le 26 octobre 2020

A la suite de l'annonce le 6 octobre 2020 de la signature des accords définitifs entre la société ATEME (ISIN :

FR0011992700) (« ATEME ») et les principaux actionnaires de la société Anevia (ISIN : FR0011910652)

( « Anevia »), ATEME et les principaux actionnaires d'Anevia (les « Actionnaires Majoritaires ») annoncent la

réalisation ce jour d'un premier apport en nature au bénéfice d'ATEME par les Actionnaires Majoritaires, portant

sur un total de 4 283 620 actions Anevia et représentant 85% du capital et 85% des droits de vote d'Anevia1,

rémunéré par l'attribution de 1 action ATEME pour 10 actions Anevia apportées, à laquelle s'ajoute un paiement

en numéraire de 2 euros par action Anevia apportée (le « Premier Apport »). La réalisation du Premier Apport

fait suite à la remise par les commissaires aux apports de leurs rapports, conformément aux dispositions légales et

réglementaires applicables.