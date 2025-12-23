Rapport Visa : les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 4,2%

(AOF) - Visa, acteur mondial des paiements numériques, a publié aujourd'hui son rapport annuel "Retail Spend Monitor" réalisé par Visa Consulting & Analytics (VCA), portant sur l'ensemble de l'activité commerciale aux États-Unis pendant la saison des fêtes en 2025. Les données préliminaires montrent que les dépenses de vente au détail globales pour les fêtes ont augmenté de 4,2% en glissement annuel sur tous les types de paiement, y compris les espèces et les chèques. Ces chiffres ne sont pas ajustés de l'inflation.

Selon le rapport, le shopping en magasin reste prédominant. Le commerce physique conserve ainsi une place centrale, capturant 73% du volume total des paiements, contre 27% pour les achats effectués en ligne.

L'e-commerce poursuit sa croissance avec une progression de 7,8%, portées par les promotions lancées dès le début de la saison.

En dehors des États-Unis, les dépenses saisonnières sont également en hausse dans plusieurs marchés clés : Afrique du Sud (+7,9%), Australie (+5%), Canada (+4,4%), Royaume-Uni (+3,6%).

En outre, ce rapport souligne une forte disparité entre les secteurs. La hausse des dépenses dans l'électronique s'élève à 5,8%. Cette catégorie star est portée par la demande pour les appareils haute performance compatibles avec l'IA.

La hausse est de 5,3% pour la catégorie vêtements et accessoires, soit une croissance solide malgré les pressions économiques.

La progression des dépenses dans le commerce général tels que dans les grandes enseignes (Target/Walmart) est de 3,7%.

AOF - EN SAVOIR PLUS