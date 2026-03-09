 Aller au contenu principal
Rapport Therapeutics progresse suite à l'obtention des droits chinois pour un médicament contre l'épilepsie
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Rapport Therapeutics RAPP.O gagnent 6,45% à 32,19 dollars en pré-commercialisation

** La société déclare avoir accordé à Tenacia les droits exclusifs pour la Grande Chine de son médicament expérimental contre l'épilepsie, le RAP-219

** Le RAP-219 de RAPP vise à traiter les crises d'épilepsie à début focal – un type d'épilepsie où les crises commencent dans une zone du cerveau – et la manie bipolaire, selon la société.

** La société indique que Tenacia mènera des essais et commercialisera le médicament en Chine; Rapport recevra 20 millions de dollars d'avance et jusqu'à 308 millions de dollars en étapes et en redevances

** Le RAP-219 a permis de réduire les épisodes de crises et a été bien toléré dans une étude de stade précoce, selon la société

** Les entreprises prévoient d'entamer des essais mondiaux de phase avancée dans le courant de l'année - RAPP

** Les actions ont augmenté d'environ 71 % en 2025

