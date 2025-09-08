Rapport Therapeutics en hausse après le lancement d'une offre d'actions de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Rapport Therapeutics RAPP.O ont augmenté de 0,8 % en échanges prolongés, la société cherchant à lever des fonds après la montée en flèche de ses actions

** Les actions de RAPP ont clôturé lundi en hausse de 119 % à 31,47 $ après que son médicament contre les crises d'épilepsie, RAP-219, a atteint les objectifs de l'essai de phase intermédiaire ()

** Après la cloche, la société lance () une offre d'actions de 250 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net pour

** Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen et Stifel sont les teneurs de livre associés

** Rapport, dont le siège est à Boston, a environ 36,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,1 milliard de dollars

** Rapport, soutenu par Johnson & Johnson JNJ.N , est entré en bourse en juin 2024 après une introduction en bourse () à 17 $

** Les 6 analystes sont haussiers sur RAPP; PT médian de 50 $ en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon les données de LSEG