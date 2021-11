Rapport semestriel S1 2021

Le groupe BD MULTIMEDIA annonce ses résultats semestriels de 2021.



Le premier semestre reste difficile, mais comme cela a été démontré en 2019, le Groupe dispose d'un socle solide de produits, d’outils techniques et de compétences permettant une forte capacité de croissance future y compris de la division paiements.



Ce savoir-faire est engagé dans la voie de la constitution d'une Fintech, tournée vers les nouveaux univers de croissance dont notamment : les usages et marchés innovants , les nouveaux outils techniques de paiement, les crypto-actifs, etc.



La société a notamment créé une nouvelle activité en 2021, logée dans sa filiale, UNIQUIRE : un service de création de certificats NFT permettant et facilitant leur vente.



Le prochain communiqué de presse annoncera la modification du capital de la filiale UNIQUIRE (levée de fonds en phase d'amorçage).