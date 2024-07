Rapport Semestriel du Contrat de Liquidité de Rapid Nutrition PLC au 30/06/2024

Rapid Nutrition PLC (Ticker : ALRPD) est heureuse d'annoncer la publication de son Rapport Semestriel sur le Contrat de Liquidité au 30 juin 2024 avec TSAF-Tradition Securities and Futures pour promouvoir le négoce régulier et la liquidité des actions de RAPID NUTRITION. Le Rapport Semestriel fournit un aperçu complet de la position de liquidité de la société au 30 juin 2024.



Ce contrat de liquidité est conforme au cadre juridique actuel, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du Règlement (UE) 2016/908 qui complète le Règlement MAR, L.225-209 et suivants du Code de commerce et la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à partir du 1er janvier 2019, avec l'établissement de contrats de liquidité sur titres de capital. Conformément aux pratiques de marché acceptées ainsi qu'à toutes les autres dispositions mentionnées dans ce document.



TSAF opère sur les marchés réglementés, couvrant à la fois les actions et les produits dérivés. Elle est membre de tous les principaux marchés réglementés en Europe et aux États-Unis, avec accès aux principales sources de liquidité. Les équipes de la société sont basées à Paris et à Londres. TSAF OTC est un spécialiste parisien des marchés de gré à gré (OTC), offrant aux clients une liquidité substantielle sur une très large gamme de produits. TSAF et TSA.