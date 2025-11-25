Rapport Morningstar : les actifs mondiaux des fonds thématiques atteignent 779 milliards de dollars

(AOF) - Selon le rapport Global Thematic Fund Landscape de Morningstar, les actifs sous gestion mondiaux des fonds thématiques ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans, à 779 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, même s'ils restent inférieurs de 15% au pic atteint en 2021. Parmi les autres conclusions de ce rapport, Morningstar note qu'au 30 septembre 2025, l'Europe reste le plus grand marché (44% des actifs sous gestion mondiaux), mais sa reprise se fait attendre, faisant passer sa part sous la barre des 50 % pour la première fois en dix ans.

En outre, le reste du monde, tiré par la Chine, a connu une forte progression, gagnant 8%, pour atteindre 32% des actifs mondiaux à la fin du troisième trimestre 2025.

Les actifs sous gestion des fonds thématiques domiciliés aux Etats-Unis ont augmenté de 50% en trois ans à fin septembre 2025, portant leur part de marché mondiale à 23%, grâce à l'essor des ETF actifs.

Selon Morningstar également, les flux mondiaux rebondissent. Avec 55 milliards de dollars provenant des Etats-Unis et du reste du monde au cours des trois premiers trimestres de 2025, les fonds thématiques sont en passe d'enregistrer leur première année de flux nets positifs depuis 2021. L'Europe, cependant, a connu dix trimestres consécutifs de flux négatifs jusqu'à la fin du troisième trimestre 2025.

L'offre de fonds thématiques basée sur les ETF domine aux Etats-Unis, tandis que l'Europe reste ancrée dans les fonds actifs traditionnels à frais élevés.

Les préférences régionales façonnent les thèmes mondiaux : la demande du reste du monde stimule l'économie numérique ; l'Europe privilégie la transition énergétique et les stratégies thématiques générales.

Les politiques américaines "America First" favorisent la démondialisation, et les besoins en énergie pour le développement de l'IA ont déclenché des flux au niveau mondial vers les stratégies nucléaires.