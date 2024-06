L'utilisation mondiale de céréales pour la consommation alimentaire devrait connaître la plus forte expansion, avec une hausse de 1,1% par rapport à 2023/24. Cette augmentation devrait être tirée par le riz (1,4%), suivi par les céréales secondaires (1,2%) et le blé (0,8%).

En revanche, les productions d'orge, de riz et de sorgho devraient toutes augmenter.

(AOF) - Selon le dernier rapport "Perspectives de l’alimentation" publié en juin par la FAO, les perspectives actuelles de la production céréalière mondiale pour 2024/2025 indiquent une production de 2 846 millions de tonnes (y compris le riz en équivalent usiné), pratiquement au même niveau que le résultat record de 2023/2024. Parmi les principales céréales, les productions mondiales de maïs et de blé devraient diminuer. Les récentes conditions météorologiques défavorables dans la région de la mer Noire entraîneront probablement une baisse de la production mondiale de blé.

Rapport FAO : les productions mondiales de maïs et de blé devraient diminuer

