Rapport de Gestion Semestriel Intermédiaire pour la Période Se Terminant le 30 Juin 2025



Redressement de la marge brute, réduction de la consommation de trésorerie et renforcement du bilan : la Société se prépare à une croissance accélérée.



Londres, Royaume-Uni – 24 octobre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise internationale spécialisée en technologies de la santé et bien-être, annonce aujourd’hui la publication de son rapport de gestion intermédiaire pour le semestre clos le 30 juin 2025.



Pour le premier semestre, le chiffre d’affaires en base d’exercice s’élève à 1 006 548 $, soit une augmentation de 39 % par rapport à 724 742 $ au premier semestre 2024. Sur ce montant, 893 423 $ correspondent à des créances clients — représentant des ventes facturées mais non encore encaissées et dont la reconnaissance devrait être reconnue au second semestre — tandis que les encaissements en numéraire perçus au cours de la période s’élèvent à 113 125 $. Cette performance souligne les progrès continus de la Société en matière d’opérations, d’expansion des marchés, de solidité financière et de développement de la marque.