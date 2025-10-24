 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 299,65
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rapport de Gestion Semestriel Intermédiaire pour la Période Se Terminant le 30 Juin 2025
information fournie par Boursorama CP 24/10/2025 à 22:30

Rapport de Gestion Semestriel Intermédiaire pour la Période Se Terminant le 30 Juin 2025

Redressement de la marge brute, réduction de la consommation de trésorerie et renforcement du bilan : la Société se prépare à une croissance accélérée.

Londres, Royaume-Uni – 24 octobre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise internationale spécialisée en technologies de la santé et bien-être, annonce aujourd’hui la publication de son rapport de gestion intermédiaire pour le semestre clos le 30 juin 2025.

Pour le premier semestre, le chiffre d’affaires en base d’exercice s’élève à 1 006 548 $, soit une augmentation de 39 % par rapport à 724 742 $ au premier semestre 2024. Sur ce montant, 893 423 $ correspondent à des créances clients — représentant des ventes facturées mais non encore encaissées et dont la reconnaissance devrait être reconnue au second semestre — tandis que les encaissements en numéraire perçus au cours de la période s’élèvent à 113 125 $. Cette performance souligne les progrès continus de la Société en matière d’opérations, d’expansion des marchés, de solidité financière et de développement de la marque.

Valeurs associées

RAPID NUTRITION
0,0037 EUR Euronext Paris -17,78%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank