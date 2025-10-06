 Aller au contenu principal
RAPPEL - Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers de Llama Group
information fournie par Boursorama CP 06/10/2025 à 08:30

Llama Group SA, société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels le :

MARDI 7 octobre à 18H00 (Version FR)

Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les résultats du premier semestre 2025, les dernières actualités du groupe, les objectifs pour cette fin d’année 2025 et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Alexandre Saboundjian, Président Directeur Général et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier.

