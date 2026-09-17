Rappel : lePERMISLIBRE organise une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs particuliers

Lyon, le 17 septembre 2026 – lePERMISLIBRE, pionnier de l’auto-école en ligne en France, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs particuliers, le jeudi 17 septembre 2026 à 18h.
Cette visioconférence est organisée dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») en cours.
À cette occasion, la Société reviendra notamment sur son activité, ses derniers développements, ainsi que les perspectives.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer