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Rappel : lePERMISLIBRE organise une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs particuliers
information fournie par Boursorama CP 17/09/2026 à 08:00
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Lyon, le 17 septembre 2026 – lePERMISLIBRE, pionnier de l’auto-école en ligne en France, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs particuliers, le jeudi 17 septembre 2026 à 18h.
Cette visioconférence est organisée dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») en cours.
À cette occasion, la Société reviendra notamment sur son activité, ses derniers développements, ainsi que les perspectives.

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