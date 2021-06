Rapid Nutrition signe un Contrat de Liquidité avec l'un des Plus Grands Courtiers Interprofessionnels

Londres (Royaume-Uni) - 22 juin 2021, 07h00 CET - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD sous le code ISIN GB00BLG2TX24), une société de bien-être naturel spécialisée dans la recherche et le développement (« R&D »), la fabrication et la distribution de compléments alimentaires basés sur des recherches scientifiques de qualité, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de liquidité avec TSAF-Tradition Securities and Futures afin de promouvoir la négociation régulière et la liquidité des actions de RAPID NUTRITION à partir du 22 juin 2021.